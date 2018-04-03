Karlov Suikastinde Gülen İçin Verilen Karara Abd'den İlk Yorum!
Erdoğan'a Hakaret Eden Savaş Çığırtkanı Bakana Ülkesinden Sert Tepki!
Dünyanın Beklediği Maç Bu Akşam Şifresiz Kanalda
Enflasyon Mart'ta Yüzde 0,99 Arttı
Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu Binasında Yangın Paniği
Özcan Deniz, Bebeğine Vereceği İsmi Belirledi
Son Dakika! Yks'ye Başvuru Yapamayanlara İkinci Şans Yarın
Selçuk İnan'dan Sürpriz İmza Geliyor
Bağcılar'da Otomobil Evin Oturma Odasına Girdi: 1 Yaralı
Erdoğan'ın Kamuflajından Rahatsız Olan Chp'ye Ak Parti'den Sert Tepki!
Yakın Korumasından Bir Bomba Daha! Tosun'un Son Vurgununu Anlattı
Şampiyonlar Liginde Cüneyt Çakır Sahneye Çıkıyor
Fetö'cü Akın Öztürk'ün Tsk İçinde Nasıl Yükseldiği Ortaya Çıktı!
Afrin'de Yaralanan 70 Terörist, Avrupa'da!
Törene Saatler Kala Erdoğan'dan Akkuyu Tweet'i: Önemli Bir Adım!
Portekiz'de Büyük Sürpriz! Porto Liderliği Kaptırdı
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Bengü'ye Doğum Gününde Evlilik Teklifi Sürprizi
Volkan Demirel'den 5 Gol Yiyen Genç Kaleciye Destek!
İsrail'den Vicdanın Sesine Ambargo! Utanıyorum Dedi İşten Atıldı

Enflasyon Mart'ta Yüzde 0,99 Arttı

ENFLASYON MART'TA YÜZDE 0,99 ARTTI

TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre, tüketici enflasyonu Mart ayında yüzde 0,99 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 10.23 ile çift hanede kaldı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Enflasyon Mart'ta Yüzde 0,99 Arttı(10/10)6

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

BEKLENTİYİ AŞTI

Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,95 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,70 ve en yüksek yüzde 1,25 aralığındaydı.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE İÇECEKTE

Aylık en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASI GRUBUNDA

Yıllık en fazla artış ise yüzde 5,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,41, lokanta ve oteller yüzde 11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

Mart 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Enflasyon  Mart  Ta  Yüzde  099  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER