ENGELLİ OKULUNDA SKANDAL! ÇOCUKLARI DÖVÜP WHATSUPP'TAN DALGA GEÇMİŞLER
Ankara Mamak'ta engelli çocuklara yönelik eğitim veren Mamak Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda yaşanan rezalet, müdür yardımcısının şikayetiyle ortaya çıktı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan Handan Y., Gül Özlem A. ve Şükran E. adlı öğretmenlerin WhatsApp grubunda uyguladıkları şiddeti konu alan yazışmaları ortaya çıktı.
"BEN AZ DÖVDÜM BUGÜN, HANDAN'LA ŞÜKRAN'DAN BANA SIRA GELMEDİ"
İddiaya göre, öğretmenler yazışmalarda "Nasıl dövmek bu", "Kuduruk durmuyor", "Gerçi ben az dövdüm bugün", "Handan'la Şükran'dan bana sıra gelmedi", "Anasını dövmek lazım bence" gibi ifadeler kullandı. Aynı WhatsApp grubundaki bir öğretmenin olayı bildirmesi üzerine harekete geçen okulun müdür yardımcısı Elif Akçaer, iddiaları okul idaresine bildirdi ve Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
OYUN HAMURLARINDAN UYGUNSUZ ŞEKİLLER YAPIP ÖĞRENCİLERE GÖSTERİYORLARMIŞ
Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Akçaer, şiddetin yanı sıra öğretmenlerin, oyun hamurundan yaptıkları uygunsuz şekilleri öğrencilere gösterdiği iddiasını da ortaya attı. 3 öğretmenin yazışmaları ile 'uygunsuz şekiller'in fotoğrafları da müdürlüğe gönderildi. Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen ücretli öğretmenlerden ikisi görevine devam ederken, Gül Özlem A.'nın ise bir süre önce istifa ettiği bildirildi.WhatsApp'taki konuşmalar soruşturma dosyasına eklendi.
OKUL MÜDÜRÜ: TELEFONDAKİ YAZIŞMALAR KOMPLO
Okul Müdürü Filiz Yaman, durumdan haberdar olduğunu belirterek "Anladığım kadarıyla yazışmayı yapan arkadaşlar, bir şekilde birbirleriyle küserek ayrılmışlar. Cep telefonundaki yazışmalarından komplo olduğu, okulda böyle bir olayın yaşanmadığı kanısı bende oluştu. Velilere bilgi verdim, soruşturma sürüyor" dedi. İddialarla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise herhangi bir açıklama yapmadı.
ENGELLİ ÖĞRENCİNİN 2 BACAĞI BİRDEN KIRILDI
1 ay önce de aynı okulda okuyan konuşma engelli Z.E.'nin 2 ayağının kırılması üzerine baba Mustafa E.'nin okul idaresi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Evde kızına baktığını belirten baba Mustafa E., şunları söyledi: "Kızımı sağ salim okula getirdim, sonra hastanede buldum. Konuşma özürlü çocuğum kendisinin beden eğitimi öğretmeni Şükran E. tarafından itilerek düşürüldüğünü ve 2 ayağının diz kısmından kırıldığını ifade etti. Polis, kamera görüntüleri üzerine öğretmeni gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. Olayın peşini bırakmayacağım." Öğretmen Şükran E.'nin soruşturma tamamlanana kadar haftada 2 gün karakoluna imza atması şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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