Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek
Samsunspor'da Büyük Deprem! 10 Futbolcu Tff'ye Başvurdu
Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi
Fenerbahçe'de Alper Potuk Bursaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi
Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi
Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı
Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Filistin'de Tansiyon Yüksek! İsrail Polisi Saldırdı: 49 Yaralı
Leipzig-Beşiktaş Maçında Alman Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap
Rafael Nadal'a Göre Tarihin En Büyüğü Roger Federer
Başbakan Yıldırım: Vergi Reformunu Yapacağız
Asgari Ücretliye Maaş Koruması! Vergi Kesintileri Agi'ye Eklenecek
Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
Spk, 8 Foreks Sitesini Kapattı
Brüksel Euro 2020 Hakkını Kaybetti
Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

Engellileri taklit etmeye çalışan genç kızdan şimdi de özür videosu

ENGELLİLERİ TAKLİT ETMEYE ÇALIŞAN GENÇ KIZDAN ŞİMDİ DE ÖZÜR VİDEOSU

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi, Engelliler Günü'nde engellileri taklit etmeye çalıştığı paylaşım büyük tepki çekti. Üniversite inceleme başlattı, öğrenci yeni video ile özür diledi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Engellileri Taklit Etmeye Çalışan Genç Kızdan Şimdi De Özür Videosu(6/10)2

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin Dünya Engelliler Günü'nde engellileri taklit etmeye çalıştığı paylaşımı büyük tepki çekti. Paylaşımı yapan için üniversite inceleme başlatırken, aynı öğrenci yeni bir video çekerek özür diledi.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜLER

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tramvayda çektiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adı öğrenilemeyen kız öğrenci, görüntülerde tramvay hareket halindeyken engelliler için ayrılmış bölüme geçerek engelli taklidi yapıyor. Yanında bulunan diğer kız öğrenciler de gülerek arkadaşlarının görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı.

ÖZÜR VİDEOSU YAYIMLADI

Paylaşımın ardından üniversite öğrencisine tepki yağdı. Artan tepkiler sonrası kız öğrenci, yeni bir görüntü çekerek herkesten özür diledi. Öğrenci özür videosunda, "Yaptığım hiç hoş bir şey değildi. Bunu sonradan fark ettim, çok pişmanım. Benim de engelli bir kuzenim var, bunu normal bir kafayla kesinlikle yapmam. Videoyu izlediğimde bunu ben mi yapmışım diye düşündüm. Arkadaşlarımla alkol almıştım, bunu kasıtlı yapmam. Ben engellilere yönelik etkinliklere giden biriyim" dedi.

ÜNİVERSİTE TEPKİ GÖSTERDİ

Akdeniz Üniversitesi de resmi sosyal medya hesabından öğrenciye tepki gösterdi. Üniversite, yaptığı paylaşımda "Hiçbir zaman rastlamak istemediğimiz bu çirkin tavırlarla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. Üniversite olarak en hassas olduğumuz konulardan biri olan engelli bireylerimiz ile ilgili bu tür çirkin bir olayda adımızın geçiyor olmasından büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesini paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Engellileri  Taklit  Etmeye  Çalışan  Genç  Kızdan  Şimdi  De  Özür  Videosu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER