1 Kilo Yüzünden Hocayla Papaz Oldu
İkametgah Adresi De Tebligat Adresleri Arasına Alındı
İstanbul'da Rezidans Dairelerin Satış Fiyatı 84 Milyon Tl'yi Buldu
Engellilerin Taşıt Alımında Ötv İstisnası Sınırı Değişti
Depreme Karşı Yeni Dönüşüm Modeli Geliyor
Süper Ligin Yıldızı, Eşyalarını Toplayıp Şehri Terk Etti
Erdoğan, Sevakin Adası İçin Yol Gösterdi, Turizmci Harekete Geçti
Başbakan: Taşeron İşçiler Hangi Sendikaya Üye Olacağına Kendisi Karar Verir
Musk Duyurdu: Tesla'nın Pickup Modeli Geliyor
Tottenham, Fenerbahçe'ye Kiraladığı Janssen'i Geri İstedi
Ali Ağaoğlu'nun İtü'ye Bağışladığı Tesla Otomobil Çürümeye Terk Edildi
Talisca Benfica'ya Kapıları Kapattı
Sendikalar, Taşeron İşçiler İçin 50 Bin Kadro Daha İstiyor
Sinan Gümüş Galatasaray Tarihine Geçti!
Usta Oyuncunun Son Hali Sevenlerini Korkuttu
Kaçak Elektrikle Bitcoin Üretenlere Baskın Yapıldı
Pınar Altuğ, Yer Aldığı Projede Bile Kendisinden Küçük Eşine Sahip Çıktı
Türkiye Ve Sudan 10 Milyar Dolarlık 22 Anlaşma İmzaladı
Chelsea Evinde Yine Kayıpsız!
Sosyal Medyayı Sallayan Kare! Cenk Tosun Sahnede

Engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnası sınırı değişti

ENGELLİLERİN TAŞIT ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI SINIRI DEĞİŞTİ

Engelliler, gazi ve şehit yakınlarına sağlanan ÖTV'siz binek araç hakkında sınır 200 bin lira olarak belirlendi.

Tarih : 27 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Engellilerin Taşıt Alımında Ötv İstisnası Sınırı Değişti(6/10)2

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler, taşıt alımlarında sağlanan özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnasından, motor silindir hacmine bakılmaksızın 200 bin liranın altındaki araçlar için yararlanabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.Motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İktisap edilebilecek taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacak. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı yüzde 50'sine kadar artırmaya yetkili kılındı.

Malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaf tutuldu. "Diğerleri" olarak ifade edilen taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200 bin lirayı aşanlar ithalat istisnasından da hariç tutuldu. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların edinilmesi mümkün hale getirildi. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi gerekecek. Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Engellilerin  Taşıt  Alımında  Ötv  İstisnası  Sınırı  Değişti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER