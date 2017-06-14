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engin altan düzyatan öldü iddiası sevenlerini korkuttu!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN ÖLDÜ İDDİASI SEVENLERİNİ KORKUTTU!

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, fenomen dizi 'Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın ‘trafik kazası geçirip öldüğü' ileri sürüldü. Başarılı oyuncu, hızla yayılan çirkin dedikoduya yine sosyal medyadan son noktayı koydu.

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:14
Puan Ver : Engin Altan Düzyatan Öldü İddiası Sevenlerini Korkuttu!(6/10)5


Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Capri Adası'na tatile gitmişti. Ünlü çift hakkında çirkin bir iddia ortaya atıldı.



Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun trafik kazası geçirip hayatını kaybettiğini iddia etti. Kısa sürede hızla yayılan paylaşımlar, engin altan Düzyatan'ın sevenlerini korkuttu.



"DUYDUĞUMA GÖRE ÖLMÜŞÜM" TWEETİ



Söz konusu haberleri duyan engin altan düzyatan, Twitter hesabından, gülücük ikonu ile birlikte "Duyduğuma göre ölmüşüm" mesajını yazarak, iyi olduğunu duyurmuş oldu.



 



kaynak:milliyet








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