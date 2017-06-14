

Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Capri Adası'na tatile gitmişti. Ünlü çift hakkında çirkin bir iddia ortaya atıldı.







Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun trafik kazası geçirip hayatını kaybettiğini iddia etti. Kısa sürede hızla yayılan paylaşımlar, engin altan Düzyatan'ın sevenlerini korkuttu.







"DUYDUĞUMA GÖRE ÖLMÜŞÜM" TWEETİ







Söz konusu haberleri duyan engin altan düzyatan, Twitter hesabından, gülücük ikonu ile birlikte "Duyduğuma göre ölmüşüm" mesajını yazarak, iyi olduğunu duyurmuş oldu.







kaynak:milliyet