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Engin Altan Düzyatan Rüzgar Sörfü Yaparken Az Kalsın Kayalıklara Çarpıyordu
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Engin Altan Düzyatan Rüzgar Sörfü Yaparken Az Kalsın Kayalıklara Çarpıyordu

ENGİN ALTAN DÜZYATAN RÜZGAR SÖRFÜ YAPARKEN AZ KALSIN KAYALIKLARA ÇARPIYORDU

'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan,,uçurtmak sörfü yaparken rüzgarın azizliğine uğradı. Düzyatan, az kalsın kayalıklara çarpacaktı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 08:40
Puan Ver : Engin Altan Düzyatan Rüzgar Sörfü Yaparken Az Kalsın Kayalıklara Çarpıyordu(10/10)6

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ve oğlu Emir Aras ile çıktığı Yunan Adaları turundan döndü. Bodrum'da rüzgar sörfü yapan Düzyatan, az kalsın büyük bir kaza geçiriyordu.

SON ANDA KURTULDU

Engin Altan Düzyatan, Akyaka'ya geçip geçen yılki gibi uçurtma sörfü yapmak istedi. Ama bol bol su yuttu. Bata çıka sörf yapan Engin Altan Düzyatan rüzgarın bir anda sert esmesi yüzünden az daha kayalıklara çarpıyordu. Düzyatan kazadan son anda kurtuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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