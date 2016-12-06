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engin altan düzyatan'dan romantik jest

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN ROMANTİK JEST

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum günü ve tatil için dostlarıyla Maldivler'e gitti.

Tarih : 06 Aralık 2016, 16:44
Puan Ver : Engin Altan Düzyatan'dan Romantik Jest(0/10)


Neslişah Alkoçlar, 28. yaşına Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Maldivler'de untulmaz bir doğum günü partisiyle girdi.

Engin Altan Düzyatan 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Neslişah Alkoçlar'a unutulmayacak bir doğum günü sürprizi yaptı.

Dizi setini ve hatta oğulları Emir'in bakıcısını bu tatile göre programlayan Düzyatan, Alkoçlar'ın yeni yaşına en sevdiği yer olan Maldivler'de girmesini sağladı.

Geceliği yaklaşık 6 bin liralık okyanus üzerindeki havuzlu villalardan birini seçen Düzyatan, Alkoçlar'ın doğum günü yemeği için kumsalı mumlarla süsletip özel aşçı tuttu.

Alkoçlar ile Düzyatan çiftine, yakın dostları modacı Selma Çilek ve eşi Sinan Çiftçi de eşlik ediyor.


 


 


kaynak:ntv











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