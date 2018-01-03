ENGİN BAYTAR, AMATÖR FUTBOL TAKIMI KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR'A TRANSFER OLDU
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor'a transfer oldu
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar ile anlaşmaya vardı.
BİR ÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Karşıyaka, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor ve son olarak ABD Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA takımında forma giyen Engin ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
"ENGİN BAYTAR 5 OCAK'TA EREĞLİ'YE GELEREK İMZAYI ATACAK"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, Engin Baytar transferini bitirdi. Engin, 5 Ocak'ta Ereğli'ye gelerek kendisini eflatun-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak."
Kaynak: haberinburada
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