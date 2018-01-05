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Engin Baytar, Amatör Lig Takımına İmza Attı

ENGİN BAYTAR, AMATÖR LİG TAKIMINA İMZA ATTI

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor, birdönem Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar ile sözleşme imzaladı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Engin Baytar, Amatör Lig Takımına İmza Attı(5/10)1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar ile sözleşme imzaladı.

Baytar, Ereğli Belediye Başkanı ve Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Uysal'ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, daha önce arkadaşları tarafından davet edildiği ilçeyi çok sevdiğini söyledi.

"BENİ İKNA ETMEK İÇİN İKİ AY UĞRAŞTILAR"

Arkadaşlarının, "12 maç var, gel bizimle ol, takımı bir üst lige çıkaralım" şeklindeki davetini kıramadığını anlatan Baytar, "Beni ikna etmek için iki ay uğraştılar. Şehri geldim gördüm, insanların yaklaşımını sevdim. Arkadaşlarımın talebi mantıklı geldi. Buraya para için gelmedim, para hiç konuşmadım. Karadeniz Ereğli Belediyespor'u şampiyon yaparak, futbol kariyerimi sonlandırmak istiyorum." diye konuştu.

"FUTBOLU HER ZAMAN SEVDİĞİM İÇİN MUTLU OLDUM"

Bir gazetecinin, "Milli takımda ve büyük takımlarda oynadın, profesyonellikten amatör bir takıma geldin, ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine Baytar, şunları kaydetti:

"Bölgesel amatör lig olsun, üst ligler olsun, futbol her yerde aynı şekilde oynanıyor. Önemli olan futbolun severek yapılması, maddi olarak değil. Halı sahalarda da aynı şekilde oynuyoruz. Futbolun alt ve üst seviyesi yok, tamamen sevgi işidir. Sevgi ile yapılan her iş insanı mutlu eder. Futbolu her zaman sevdiğim için mutlu oldum. Futbol oynadığım dönemlerde bile halı sahada gidip maç yaptım. Futbolu seviyorum, üst lig veya alt lig benim için bir şey ifade etmiyor."

"TARAFTARIMIZ SABIR GÖSTERSİN"

Takımın iyi ve kötü maçlarında taraftar desteğine oldukça ihtiyacı bulunduğunu aktaran Baytar, "Taraftarımız sabır göstersin, şampiyonluğu hep birlikte kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Uysal ise hedefin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Tabii ki Engin'in gelmesi bize ayrı bir kuvvet verecek. Özel bir futbolcu kendisi. İnşallah çok güzel bir sezon geçirecek ve takımı şampiyon yaparak, görevini tamamlamış olacak." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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