ENGİN BAYTAR YİNE RAHAT DURMADI! HAKEME HAREKETİ PAHALIYA PATLADI
Karadeniz Ereğli Belediyespor forması giyen Engin Baytar, sportmenliğe yönelik hareketleri ve hakeme hakareti nedeniyle 6 maç men cezası aldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor'da oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, Çankırıspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ağır bir ceza aldı.
ENGİN BAYTAR 6 MAÇ CEZA ALDI
Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), "hakeme karşı sportmenliğe aykırı hareket" ve "ihraç sonrası hakeme sözlü hakaret" nedeniyle toplam 6 maç men cezası aldı.
Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Engin BAYTAR (Kdz. Ereğli Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 18.03.2018 tarihinde oynanan 1074 Çankırı Spor - Kdz. Ereğli Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasındahakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men, ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (19.03.2018 Tedbirli), 3 + 3 maç toplam 6 maç.
Kaynak: haberinburada
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