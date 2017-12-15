EPDK, 15 ŞİRKETE LİSANS, 7 ŞİRKETE İSE LİSANS İPTAL KARARI VERDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik, petrol ve doğalgaz piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verilirken, 7 şirketin lisansı sonlandırıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve doğalgaz piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verilirken, 7 şirketin lisansı sonlandırıldı. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
LİSANS VERİLENLER
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan ve aralarında Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin de bulunduğu 4 şirkete üretim, 1 şirkete de Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı verildi.
Doğalgaz piyasasında ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye doğalgaz depolama lisansı verildi.
Ayrıca petrol piyasasında, 1 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama, 6 şirkete dağıtıcı ve 1 şirkete de ihrakiye teslimi lisansı verildi.
LİSANSLARI İPTAL EDİLENLER
Öte yandan EPDK elektrik piyasasında 1 şirketin üretim ve 1 şirketin tedarik lisansını sonlandırırken, petrol piyasasında 4 şirketin madeni yağ ve 1 şirketin de depolama lisansını iptal etti.
Elektrik piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansı ise yeniden yürürlük kazandı.
Kaynak: haberinburada
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