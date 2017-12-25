Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Kahramanmaraş'a kurulacak yılda 1.4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip Ersan Rafinerisi'ne lisans verdi. Ersan Petrol, hem yurtiçinde çıkartılan hem de Irak'tan gelen ham petrolü işleyen yeni bir rafineri inşa edecek. Rafineride üretilecek ürünlerin yüzde 50'si yurtiçi tüketimde değerlendirilecek. Yüzde 50'sinin ise ihracatı öngörülüyor.

PROJE 2022'DE TAMAMLANACAK

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Ersan Rafinerisi'nde inşaat aşamasında 3 bin kişi, işletme aşamasında ise 500 kişi istihdam edilecek. Projenin 2022 yılında tamamlanarak üretime geçmesi planlanırken, proje ömrü 49 yıl olarak tasarlandı. Rafineri, Türkiye'nin ithal etmek zorunda kaldığı petrol ürünlerini üreterek cari açığın kapanmasına da katkı sağlayacak.

KONUM AVANTAJI

Demiryoluna ve Adıyaman- Kahramanmaraş otoyoluna komşu olan rafineri sahası, aynı zamanda Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve BOTAŞ Kerkük- Ceyhan boru hattına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Ceyhan petrol terminallerine ise 120 kilometre mesafede bulunuyor. Ham petrol tedariki ve ürün ihtiyacı açısından avantajlı bir bölgede yer alıyor. Türkiye'de halihazırda TÜPRAŞ'a ait 4 adet rafineri bulunuyor. TÜPRAŞ yıllık 28.1 milyon tonluk toplam rafinaj kapasitesi ile Avrupa'nın 7., dünyanın 28. büyük petrol rafinerisi konumunda. Özel sektörün ilk rafineri yatırımı Star ise 2018'de üretime geçecek.

4 RAFİNERİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'de petrol rafinaj sektörü Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait 4 adet petrol rafinerisinden (İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman) oluşuyor. TÜPRAŞ yıllık 28.1 milyon tonluk toplam rafinaj kapasitesine sahip.

İzmir rafinerisi yıllık kapasitesi: 11 milyon ton

İzmit rafinerisi yıllık kapasitesi: 11 milyon ton

Kırıkkale'nin yıllık kapasitesi: 5 milyon ton

Batman'ın yıllık kapasitesi: 1.1 milyon ton

STAR, 2018'DE ÜRETİME BAŞLIYOR

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde 6 milyon dolarlık yatırımla inşaatı devam eden SOCAR'ın Türkiye iştiraki Star Rafinerisi'nin 2018'de üretime başlaması bekleniyor. Projede 14 ülkeden 19 bin 500 çalışan görev almıştı. Rafinerinin faaliyet sürecinde yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Star Rafinerisi'nde yılda 1.6 milyon ton nafta, 1.6 milyon ton jet yakıtı, 4.8 milyon ton ultra düşük kükürtlü dizel ile petrokok, ksilen, reformat ve kükürt üretilecek.

Kaynak: haberinburada