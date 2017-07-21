EPDK'DAN 13 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 3,3 MİLYON LİRA CEZA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 13 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 302 bin 730 lira ceza verildi.
EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, lisans iptali sonrasında akaryakıt alım satım faaliyeti, lisansa kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, LPG Sorumlu Müdür Belgesini ibraz etmeme, mevzuatla belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırmama, lisans almaksızın madeni yağ üretimi gibi sebeplerle 13 akaryakıt şirketine, bin 766 lira ile 1 milyon 208 bin lira arasında değişen miktarlarda, toplam 3 milyon 302 bin 730 lira para cezası uygulandı.
EPDK, benzer sebeplerle 6 şirketten de yazılı savunma istedi.
Kaynak: haberinburada
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