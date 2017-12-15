Epdk'dan İki Akaryakıt Şirketine 140 Bin Lira Ceza
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EPDK'dan İki Akaryakıt Şirketine 140 Bin Lira Ceza

EPDK'DAN İKİ AKARYAKIT ŞİRKETİNE 140 BİN LİRA CEZA

EPDK, iki akaryakıt firmasına sözleşmeli dağıtıcılar dışında akaryakıt alımı yapması ve sigorta yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 140 bin TL ceza kesti.

Tarih : 15 Aralık 2017, 12:10
Puan Ver : Epdk'dan İki Akaryakıt Şirketine 140 Bin Lira Ceza(5/10)1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), iki akaryakıt şirketine toplam 140 bin 224 lira ceza verildi. EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

7 ŞİRKETTEN SAVUNMA İSTEDİ, BİR ŞİRKETİN LPG LİSANSINI İPTAL ETTİ

Sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi gibi nedenlerle iki akaryakıt şirketine toplam 140 bin 224 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 7 şirketten yazılı savunma istedi, bir şirketi de ihtar etti. Bu arada bir şirketin LPG dağıtım lisansı ise kurul tarafından iptal edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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