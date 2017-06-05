

Epson'un; akıllı, kompakt, kağıt beslemeli yeni WorkForce DS-570W ve DS-530 tarayıcıları iş akışındaki verimliliği arttırmak üzere donatıldı.



Yüksek düzeyde veri bütünlüğü sağlayan güçlü kağıt kullanımına sahip WorkForce DS-570W ve DS-530, dakikada 35 sayfa ve 70 görüntüye kadar tarama özelliğiyle dikkat çekiyor.



Sektörde bir ilk: Buruşuk belge tarama için yavaş modu



Epson'un yeni modelleriyle taramada zorluk çekilen belgelerin işleme alınması da artık çok kolay. Sektörde bir ilk olan ve buruşuk veya hassas belgelerin taranmasını sağlayan yavaş modu¹ ve yenilikçi Çift Besleme Algılaması Atlama özelliği, zorlu kağıtların rahatlıkla taranmasını mümkün kılıyor.



Farklı kalınlık ve uzunluklardaki belgeleri tarama imkanı



WorkForce DS-570W ve DS-530'daki yenilikçi teknolojiler sayesinde kağıt yelpazesi de oldukça geniş. 27 gr. inceliğinde bir kağıdı, 413 gr. kalınlığında bir kartonu veya uzunluğu altı metreye kadar olan belgeleri bu yeni modellerle kolaylıkla taramak mümkün.



Barkod ve doküman içeriğini belge adınıza taşıyın



Epson'un yeni model tarayıcılarındaki ‘Document Capture Pro' yazılımı ve içeriğindeki kısmi OCR özelliği ile dosya ismi düzenlemek de oldukça kolay. Yazılım sayesinde tarama esnasında 2 boyutlu barkod bilgilerini ve dokümanların belirli bölümlerindeki ayırt edici bilgileri dosya ismi olarak vererek doğru arşivleme rahatlıkla yapılıyor.



Gelişmiş sensörler ve kağıt besleme teknolojisi



Kartvizit ve plastik kimliklerden ekstra uzun belgelere kadar tüm önemli belgeleri işlemek için özel olarak tasarlanmış bu tarayıcılar, DSC (Dinamik Çarpıklık Giderme) özelliğine ve çok silindirli sofistike bir kağıt besleme tasarımına sahip. Modellerde yer alan ultrasonik sensör, Çift Besleme Algılaması ile hatalı beslemelerin önlenmesini sağlıyor. Otomatik Belge Boyutu Algılaması ise farklı boyuta sahip belgelerin tek bir yığın olarak kolayca taranmasına imkan tanıyor.



Otomatik Besleme Modu, farklı boyuttaki orijinallerin, herhangi bir sırayla taranarak tek bir PDF'e dönüştürülmesini kolaylaştırırken, Çift Besleme Algılaması Atlama özelliği ise bir besleme hatası oluştuktan sonra taramanın yeniden başlamasını sağlamakta.



İsteğe bağlı düz yataklı tarayıcı dönüştürme kiti



Epson WorkForce DS-570W ve DS-530 model tarayıcılara isteğe bağlı olarak düz yataklı dönüştürme kiti eklenebiliyor. Bu sayede pul, pasaport, kitap gibi geniş yelpazede kağıdın ve daha fazlasının etkin bir şekilde taranması mümkün oluyor. Bu seçenek, USB 3.0 bağlantısı ile her iki model için de kullanılabilir.



Modellerden DS-570W'da kablosuz bağlanabilirlik özelliği mevcut. Taramadan sonra mobil cihazlara, tablet ve Wi-Fi özellikli iş istasyonlarına kolayca gönderim yapılabilir. DS-570W ile Dropbox, SharePoint, FileBound ve daha fazlasını içeren çevrimiçi depolama hesaplarına doğrudan tarama yapmak da oldukça kolay.



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