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Erbakan döneminde bakanlık yapan siyasetçi hayatını kaybetti

ERBAKAN DÖNEMİNDE BAKANLIK YAPAN SİYASETÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Erbakan döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Cevat Ayhan, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 08:40
Puan Ver : Erbakan Döneminde Bakanlık Yapan Siyasetçi Hayatını Kaybetti(7/10)3

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cevat Ayhan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2010'DAN BERİ YATAĞA BAĞIMLIYDI

Edinilen bilgilere göre, 2010 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cevat Ayhan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini yitirdi. Bir süredir Özel Bayındır Hastanesinde tedavi gören Ayhan'ın yakınları, vefat haberi üzerine hastaneye geldi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ayhan'ın naaşı Hacı Bayram Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya götürülecek. Memleketinde gerçekleştirilecek törenin akabinde Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

REFAHYOL HÜKÜMETİNDE BAKANLIK YAPTI

Ayhan, Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği ve "REFAHYOL" Hükümeti'nde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlendi.

SP LİDERİ TWITTER'DAN DUYURDU

Ayhan'ın vefatını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyuran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Davamızın öncü ve mümtaz şahsiyetlerinden, değerli büyüğüm Cevat Ayhan'a Allah'tan rahmet ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Dürüstlüğü, azmi ve fedakarlığı nesilden nesile aktarılacak ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CEVAT AYHAN KİMDİR?

1930 yılında Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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