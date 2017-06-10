ERCAN MALKOÇ: YERLİ OTOMOBİL İÇİN ADIM ATMAYA HAZIRIZ
Malkoçlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Malkoç, yerli otomobil için adım atmaya hazır olduklarını açıkladı.
Malkoçlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, yerli otomobil üretiminde hükümet desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin, dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi olduğunu anımsatan Malkoç, "Eskiden sadece lokumu ve kebabı ile anılan Türkiye, artık Avrupa'yı Asya'ya bağlayan dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yapımı süren dünyanın en büyük havalimanı ve kendi helikopterini üreten daha birçok projesi ile adından bahsettiriyor. Türkiye, çok geç kalmış olmasına rağmen, yerli otomobil üretebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Malkoç, yerli otomobile inanmış onlarca firma bulunduğuna dikkati çekerek, teşvik paketi ile üretilecek otomobil için devletin sadece alım garantisi bile verse yeterli olacağı çağrısında bulundu. Gerekli imkanların sağlanması durumunda Türkiye'de rahatlıkla otomobil üretilebileceğini vurgulayan Malkoç, yerli otomobil için adım atmaya hazır olduklarını bildirdi.
kaynak:ahaber
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