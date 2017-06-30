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erciş'te pkk operasyonu: 30 gözaltı

ERCİŞ'TE PKK OPERASYONU: 30 GÖZALTI

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 11:04
Puan Ver : Erciş'te Pkk Operasyonu: 30 Gözaltı(6/10)5


PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde polis sabah saatlerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınların emniyetteki sorguları sürüyor.



 



kaynak:Sabah








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