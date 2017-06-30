ERCİŞ'TE PKK OPERASYONU: 30 GÖZALTI
Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde polis sabah saatlerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınların emniyetteki sorguları sürüyor.
kaynak:Sabah
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