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Erdoğan, 14 Yaşındaki Çocuğun Gözleri Bağlanıp Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü: Kahpelik
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Erdoğan, 14 Yaşındaki Çocuğun Gözleri Bağlanıp Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü: Kahpelik

ERDOĞAN, 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÖZLERİ BAĞLANIP GÖZALTINA ALINMASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: KAHPELİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 yaşındaki bir çocuğu gözleri bağlı olarak gözaltına alan İsrail askerlerine sert tepki göstererek, "Bu ne vicdansızlıktır, bu ne kahpeliktir" dedi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : Erdoğan, 14 Yaşındaki Çocuğun Gözleri Bağlanıp Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü: Kahpelik(8/10)4

AK Parti Sivas İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde konuşan Erdoğan, 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına alınan ve gözleri bağlı olarak sorguya götüren işgalci İsrail askerlerine sert tepki gösterdi. "Bu ne vicdansızlıktır, bu ne kahpeliktir" diyen Erdoğan, "Kudüs bizim gözümüzün nurudur, Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR, TERÖR"

1947-67 arasında Filistin küçülmeye başladı. 1967'de İsrail iyice büyüdü. Geliyoruz bugüne. Mevcut durum. Şu anda İsrail ne oldu, bugün ve Filistin ne oldu? Filistin mazlum, mağdur. İsrail tam bir işgal devleti. Dünyanın almış olduğu hiçbir kararı bugüne kadar bu İsrail tanımamıştır. İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu, gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyorlar.

"KUDÜS'Ü ÇOCUK KATİLİ BİR ÜLKENİN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ"

Kudüs, İstanbul'un kardeşi, Konya'nın, Sivas'ın, Diyarbakır'ın dostudur. Kudüs, bizim gözümüzün nurudur. Çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin insafına da bırakmayacağız. Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

25 İSRAİL ASKERİ, 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GÖZLERİ BAĞLI GÖTÜRMÜŞTÜ

Gazze, Batı Şeria, Kudüs, El-Halil ve pek çok bölgede protesto gösterileri düzenlenirken, yaşanan olaylara bir fotoğraf damgasını vurdu. İsrail'in tek bir fotoğrafla dünyaya rezil olduğu görselde, 25'e yakın İsrail askeri, gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu gözleri bağlı bir halde götürüyor. Tüm İsrail askerlerinin panik ve teyakkuz halinde olduğu fotoğrafta, Filistinli çocuğun dik duruşu ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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