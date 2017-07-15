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ERDOĞAN, 15 TEMMUZ'U GUARDİAN'A YAZDI: YA TERÖRİSTLERLE OLUN YA DA TÜRK HALKIYLA


Erdoğan, 15 Temmuz'u Guardian'a Yazdı: Ya Teröristlerle Olun Ya da Türk Halkıyla
Tarih : 15 Temmuz 2017, 14:00
Puan Ver : Erdoğan, 15 Temmuz'u Guardian'a Yazdı: Ya Teröristlerle Olun Ya Da Türk Halkıyla(8/10)4

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'a bir makale yazdı. Batılı liderlere çağrıda bulunan Erdoğan, "Batılı liderlerin bir seçim yapması gerekiyor. Ya teröristlerin yanında olacaksınız ya da Türk halkının" yorumunu yaptı.

"MASUM SİVİLLERE ATEŞ AÇAN DARBECİLERE ORTAK KARŞI DURUŞ SERGİLEDİK"

Darbe girişimi karşısında Türkiye'nin demokratik değerlere sahip çıktığını da vurgulayan Erdoğan, "Bugün Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü. Tam olarak bir yıl önce milyonlarca vatandaşımız siyasi, kültürel ve etnik farklılıklarını bir kenara bırakarak, anayasamızı askıya almaya çalışan, masum sivillere ateş açan ve Meclisimizi bombalayan darbecilere karşı ortak bir duruş sergiledi. Türk milleti el birliğiyle silahlı bir grubun demokrasisine, özgürlüğüne ve yaşam tarzlarını el koymasını engelledi" dedi.

"250 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİ 2 BİN 193 KİŞİ YARALANDI"

Erdoğan, "Türk halkı birlik olarak demokrasiyi, özgürlüğü ve yaşam tarzını almak isteyen silahlı örgüte karşı geldi. Bunun sonucunda 250 kişi hayatını kaybetti 2 bin 193 kişi yaraladı. Hükümetimin Fethullah Gülen ve destekçilerini adaletin karşısına çıkarma çabaları sadece Türkiye için değil dünyanın her yerinde demokrasi için çok önemlidir. Maalesef Türkiye'nin müttefikleri ve özellikle batıdaki dostlarımız bu olayın önemini tamamen anlamadı. Bunun yerine bazı batılı hükümetler halkımızın yanında olduklarını söylemek yerine bekleyip krizin nasıl sonuçlanacağını görmeyi tercih etti. Bu çifte standart özgürlüğü için her şeyini riske atan Türk halkını derinden rahatsız etti" ifadesini kullandı.

"BATILI LİDERLER BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDADIR"

Erdoğan FETÖ üyelerine komşu ülkeler tarafından iltica hakkı tanınmasını da eleştirerek, "FETÖ terör örgütünün üst düzey yöneticilerine, ülkemizin sözde dost ve müttfefik ülkeleri tarafından iltica hakkı tanınmıştır. Bugün batılı liderler bir seçim yapmak zorundadır. Ya teröristlerle birlikte olacaklar ya da Türk halkının desteğini yeniden kazanmak için Türk halkıyla beraber olacaklar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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