ERDOĞAN 3 AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİ! BUGÜN GERÇEKLEŞTİ
ERDOĞAN DOLAR 3,50'NİN ALTINA İNER DEMİŞTİ
Bundan bir kaç ay önce Türkiye'de ilk kez kurulan Varlık Fonu ve Döviz kurları hakkında açıklama yapan Erdoğan, Varlık Fonu'nun kurulduğu andan itibaren doların düşüşe geçeceğini belirterek ve kurun 3,50'in altına düşeceğini söylemişti
DOLAR 3,50'NİN ALTINI GÖRDÜ
Dolar/TL, geçen haftaki düşüş eğilimini yeni haftanın açılışına da taşıyarak 3,4989 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
kaynak:haber7
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