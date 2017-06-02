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erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

ERDOĞAN 3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:09
Puan Ver : Erdoğan 3 Üniversiteye Rektör Atadı(8/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversitenin rektör atamasını gerçekleştirdi.



Buna göre, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Güzel, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut atandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü üzerine yaptı.



 



kaynak:yeniakit








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