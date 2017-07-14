ERDOĞAN: 657 MEMUR İŞÇİ AYRIMI YAPMAMALI, TAMAMIYLA ÇALIŞANLARI KAPSAMALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan memur yasası olarak bilinen 657 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. Bu 657'nin de bir mutabakat sağlanabilse, aynen Batı'da olduğu gibi 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.
ŞEHİTLERE GÖSTERİLMEYEN İLGİ DARBECİLERE GÖSTERİLMİŞTİR
Öldürülen darbecilerin tamamı çatışmalarda hayatını kaybetmiştir, yani karşılarındakini öldürmeye çalışırken ölüp gitmişlerdir. Darbeciler tarafından katledilen, yaralanan, özgürlükleri kısıtlanan vatandaşlarımıza gösterilmeyen ilgi ve sevgi darbeciler için en üst düzeyde sergilenmiştir.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Küresel Isınma Durdurulmazsa Pek Çok Başkent Sular Altında Kalacak
- Caniliğin Bu Kadarı! Poşet İçerisinden Ölü Köpek Yavruları Çıktı
- Meteroloji Uyardı! Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 4-7 Derece Düşecek
- İç Tüzük Değişikliği Görüşmelerinde "Burası Babanızın Çiftliği Değil" Tartışması
- Ağaç Katliamını "Katil Dediğin Seri Olur, El Salla Kameraya" Sözleriyle Anbean Kaydetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
- Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
- Loic Remy'nin Menajeri, Fenerbahçe İle Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi
- Gs, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu
- Dünyanın Beklediği Boks Maçında Mayweather, Rakibinin Üzerine Para Yağdırdı
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
- Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi
- Ukrayna'da 2 Deaş'lı Yakalandı! "Yere Yat" Emrine Uymayan Vuruldu
- İsrail Polisi Cuma Namazını Kıldırmayacak!
- Rus Titanı, Türkiye'de On Binlerce Kişiyi Dolandırıp Milyonları Kasasına Koydu
Bu Haberle İlgili Yorumlar