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Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
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Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı

ERDOĞAN: 657 MEMUR İŞÇİ AYRIMI YAPMAMALI, TAMAMIYLA ÇALIŞANLARI KAPSAMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur yasası olarak bilinen 657 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı(6/10)2

Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. Bu 657'nin de bir mutabakat sağlanabilse, aynen Batı'da olduğu gibi 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.

ŞEHİTLERE GÖSTERİLMEYEN İLGİ DARBECİLERE GÖSTERİLMİŞTİR

Öldürülen darbecilerin tamamı çatışmalarda hayatını kaybetmiştir, yani karşılarındakini öldürmeye çalışırken ölüp gitmişlerdir. Darbeciler tarafından katledilen, yaralanan, özgürlükleri kısıtlanan vatandaşlarımıza gösterilmeyen ilgi ve sevgi darbeciler için en üst düzeyde sergilenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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