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Erdoğan, ABD'nin Suriye operasyonunu değerlendirdi: Doğru buluyorum

ERDOĞAN, ABD'NİN SURİYE OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ: DOĞRU BULUYORUM

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye saldırısı ile ilgili "Kimyasal saldırılar cevapsız kalamazdı. Operasyonu doğru buluyorum" dedi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Erdoğan, Abd'nin Suriye Operasyonunu Değerlendirdi: Doğru Buluyorum(7/10)3

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul Fatih ilçe kongresinde konuştu.

"DOĞRU BULUYORUM"

ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonu değerlendiren Erdoğan "Kimyasal saldırılar cevapsız kalamazdı. Operasyonu doğru buluyorum" dedi.

"FAİL BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Cumhurbaşkanı ayrıca "O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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