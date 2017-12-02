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Erdoğan ABD'yi Kendi Silahıyla Vurdu: Ambargoyu ABD Deldi, İran'a Uçak Sattı

ERDOĞAN ABD'Yİ KENDİ SİLAHIYLA VURDU: AMBARGOYU ABD DELDİ, İRAN'A UÇAK SATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a uygulanan ambargoyu delmediklerinin altını çizerek, ambargoyu asıl ABD'nin deldiğini söyledi, Boeing ile İran arasındaki uçak satış anlaşmalarını örnek gösterdi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Erdoğan Abd'yi Kendi Silahıyla Vurdu: Ambargoyu Abd Deldi, İran'a Uçak Sattı(8/10)4

Erdoğan, önceki gün bir araya geldiği milletvekilleri ile toplantıda ABD'de devam eden Zarrab davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ambargoyu delmediklerini, her işlemin yasal olduğunu ABD'ye de ambargo ile ilgili taahhüt vermediklerini söyleyen Erdoğan, ABD'li uçak firması Boeing ile İran arasında uçak satış anlaşmalarını örnek göstererek, "ABD, İran'a kendi uçaklarını sattı. Fransa ve Almanya'nın da ticari ilişkileri üst düzeyde" dedi. Erdoğan, ambargoyu bizzat ABD'nin deldiğini kaydederek, "Bu konuda yaşayacağımız hiçbir sıkıntı yok" değerlendirmesini yaptı.

YURT İSTEDİLER

Toplantıda söz alan milletvekilleri seçim bölgelerine ilişkin başta yurt ve konut taleplerini iletti. Erdoğan'ın yurt konusunda gerekli adımların atıldığını ihtiyaç dahilinde yeni yurtların da yapılabileceğini söyledi. Erdoğan, "Yeni yatırım için beklenti yaratmayın, mevcutları bitirelim" dedi. Erdoğan, 2019'da yapılacak üç seçim konusunda milletvekillerinden daha sıkı çalışmalarını isteyerek, "Vatandaş çabuk unutuyor. Kapı kapı dolaşıp yaptıklarımızı bıkmadan usanmadan anlatın. Herkes en az benim kadar çalışmalı" diye konuştu. Toplantıda, şehirlerdeki dikey mimari konusu da gündeme geldi. Erdoğan, "Çarpık yapılaşmayla mücadelemizi sürdürüyoruz buna son vereceğiz. Bunun takipçisi olacağım. Binalar artık dikey olmayacak" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'I KABUL ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Ak Parti temsilcileri ile Mabeyn Köşkü'nde toplantı gerçekleştiren Erdoğan, 2 buçuk saat süren toplantının ardından Yıldırım'ı kabul etti. 17.45'te başlayan görüşme 40 dakika sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NA 1.5 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları, haklarında iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş adamı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçe, İstanbul Anadolu nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunuldu. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu kaydedildi.

Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istendi.

(Kaynak: Kıvanç El/ Milliyet)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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