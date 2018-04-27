Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için imzayı attıktan sonra, "Muvafakatnameyi teslim ettik, hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak, partisine teslim etti.

"MUVAFAKATNAMEMİZİ İMZALAYIP AK PARTİ'YE TESLİM ETTİK"

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp, AK Partimizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada