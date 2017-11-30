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erdoğan ak parti'li bütün vekilleri çağırdı!

ERDOĞAN AK PARTİ'Lİ BÜTÜN VEKİLLERİ ÇAĞIRDI!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri bir araya gelecek. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Tarih : 30 Kasım 2017, 09:40
Puan Ver : Erdoğan Ak Parti'li Bütün Vekilleri Çağırdı!(5/10)2


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek toplantı saat 11.00'de başlayacak.



GRUPLAR HALİNDE GÖRÜŞECEK



AK Parti kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesi bekleniyor.



GÜNDEM HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK



Vekillerin bölgelerindeki sorunları dinleyecek olan Erdoğan, gündem ile ilgili de bilgilendirme yapması bekleniyor. Devam eden kongre süreci de toplantının gündeminde olacak.Toplantı saat 11.00'de AK Parti Genel Merkezinde olacak.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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