ERDOĞAN, AK PARTİ'Lİ ESKİ VEKİLİN KIZININ NİKAHINA KATILDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın kızı Gökçe İncekara'nın nikah törenine katıldı.
Devletin zirvesi nikahta buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da eski milletvekili Halide İncekara'nın kızı Gökçe İncekara'nın düğün törenine katıldı.
EVLİLİK CÜZDANINI ERDOĞAN VERDİ
Dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çift, nikah töreninde evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Kaynak: haberinburada
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