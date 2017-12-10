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Erdoğan: Ankara-Sivas Yht Projesinde Gecikmeye Neden Olanlardan Hasap Soracağım
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Erdoğan: Ankara-Sivas YHT Projesinde Gecikmeye Neden Olanlardan Hasap Soracağım

ERDOĞAN: ANKARA-SİVAS YHT PROJESİNDE GECİKMEYE NEDEN OLANLARDAN HASAP SORACAĞIM

Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinde gecikmeye yol açanlardan bizzat hesap soracağım" dedi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Erdoğan: Ankara-Sivas Yht Projesinde Gecikmeye Neden Olanlardan Hasap Soracağım(10/10)6

Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 15 yılda Sivas'a yaptığımız yatırımların toplam bedeli, 20 katrilyon. Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesinde biraz gecikmemiz var ama aşacağız. Daha fazla gecikmeye yol açanlardan bunun hesabını bizzat kendim soracağım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"HESABINI KENDİM SORACAĞIM"

Belediyelerimizin birçok hizmetleri var. Sivas Belediyemizin Mevlana Tüneli'nin birinci kısmında ışığı gördük. Tümüyle hizmete girmesine az kaldı. İnşallah önümüzdeki yıl Sivaslıların hizmetine sunuyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 15 yılda Sivas'a yaptığımız yatırımların toplam bedeli, 20 katrilyon. Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesinde biraz gecikmemiz var ama aşacağız. Daha fazla gecikmeye yol açanlardan bunun hesabını bizzat kendim soracağım.

"SİVASI DEMİR YOLU AĞININ MERKEZİNE YERLEŞTİRİYORUZ"

Bir de Malatya istikametine bir hat var. Ayrıca Samsun'dan Sivas'a gelen hattı da modernize ediyoruz. Sivas'ı tüm dermiyolu ağlarının merkezine yerleştiriyoruz. Sivas'a bu yakışır. Bizim kimseden bir eksiğimiz yok. Tam tersine her alanda ziyadesiyle avantajlarımız var. Sivas'ın tarihi misyonuna uygun şekilde bu büyük birlikteliğin lokomotifi olacağına inaniyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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