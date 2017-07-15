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Erdoğan Anma Programına 15 Temmuz'da Kur'an Dersi Verdiği Torunuyla Yürdü

ERDOĞAN ANMA PROGRAMINA 15 TEMMUZ'DA KUR'AN DERSİ VERDİĞİ TORUNUYLA YÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Kur'an dersi verdiği torunu Ahmet Akif, bir yıl sonra dedesiyle anma programına katılmak için yürüdü.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 22:20
Puan Ver : Erdoğan Anma Programına 15 Temmuz'da Kur'an Dersi Verdiği Torunuyla Yürdü(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine katılmak için Nakkaştepe'den yürüyerek alana geldi.

ERDOĞAN ÇİFTİ TORUNLARIYLA BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Erdoğan çifti "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ne yürürken yanında yürüyen küçük çocuklar dikkat çekti. Kısa süre sonra Erdoğan çiftinin yanındaki çocukların torunları olduğu anlaşıldı. Erdoğan, Türk bayrağı tişörtleri giyinen torunları Ahmet Akif ve Mahinur Albayrak "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ne birlikte yürüdü.

15 TEMMUZ'DA KUR'AN DERSİ VERMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi, Erdoğan'la birlikte yürüyen torunlarından Ahmet Akif'in, 15 Temmuz'da darbe girişiminden kısa süre önce dedesinden Kur'an dersi aldığı ortaya çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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