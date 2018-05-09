Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, "Erdoğan ile Bahçeli, ortak miting yapabilir." dedi.

Kalın'ın açıklamalarından önemli satır başları;

"CUMHURBAŞKANIMIZ 30 İLDE MİTİNG YAPACAK"

"Bugün itibarı ile muhalefetin adayları ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar karşılıklı saygı içinde coşkulu bir seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri, mitingler olacak. Kendisi 3 aydır sahada. 50 ile gitti. 30 kadar büyük ilde miting ve toplantı yapılması planlanıyor."

"Birazdan burada Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapılacak. Konular etraflıca eline alınacak. 2013'te çok güçlü bir ekonomi göstergesi sergiledik. Geçen yıldan bu yana ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaştı. Ciddi bir başarı olarak bu da not edilmelidir."

"TRUMP'IN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ PİYASALARI ETKİLEDİ"

"Turizmde çok pozitif bir ivme var. Bu yıl itibarı ile Cumhurbaşkanımızın tahmini ve koyduğu hedef olarak 40 milyon turist bekleniyor. Birçok esnafın bundan yararlanması anlamına da geliyor. Dün İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilmesi de piyasaları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse, mali disipline dayalı politikalar devam edecek. Büyük yatırımlar zaten seçim sürecinden bağımsız tam kapasite ile devam etmektedir. Cari açık, istihdam gibi konular bugünkü toplantıda ele alınacak. Seçimin erkene alınmasının piyasalara olumlu katkısı da oldu."

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

"İç tehdit, dış tehdit, FETÖ, PKK gibi tehditlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Afrin'deki harekatımız büyük ölçüde güvenlik ve istikrarı sağlamış durumda. TSK, Polis Teşkilatı, MİT ve korucularımız çalışmalarını devam ettirmekteler. Gözlem noktaları İdlib'e sıkışmış 2,5 milyon insan için de önem arz ediyor. Terörle mücadelemiz sürecek."

TÜRKİYE, KUZEY-GÜNEY KORE YAKINLAŞMASINI DESTEKLİYOR

"Çok yoğun bir dış politika ziyaretimiz oldu. Azerbaycan lideri Aliyev ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. İki ülkenin kadim dostluğu için kayıtlara geçti. Özbekistan'da Türk iş adamları aha rahat ortamda çalışabilecekler. Özbekistan cumhurbaşkanı bunu açıkça ifade etti. Güney Kore'ye gerçekleştirilen ziyaretten Güney Kore makamları memnuniyetle karşıladı. Türkiye, Kuzey, Güney yakınlaşmasını tam desteklemektedir. Cumhurbaşkanımız, bize düşen bir şey olursa katkı sağlamak isteriz diye bunu ilettiler. Sırbistan Cumhurbaşkanı 2 gün önce ülkemizi ziyaret etti. 360 derece dış politika açısından bu önemli. Türkiye, tek yönlü politika izliyor eleştirilerine karşı bu ziyaretler önemli."

"ABD'NİN TEK TARAFLI ÇEKİLMESİ ENDİŞE VERİCİDİR"

"Bir diğer önemli konu dün ABD'nin İran'la yapılan anlaşmadan tek taraflı olarak ortaya çıkan bir durum var. ABD'nin tek taraflı çekilmesi endişe vericidir. Uzun müzakereler sonucu varılan bir anlaşmanın tek taraflı kaldırılması ABD'nin güvenilirliğini de sarsmaktadır. Şunun da altını çizeyim, biz bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Buna nükleer silahı olduğu bilinen ülkeler de dahildir."

"BİZİM KİTABIMIZLA UĞRAŞACAKLARINA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNİ KONTROL ETSİNLER"

"Fransa'da yayınlanan bildiriye girmeyeceğim ama ona değinecek bir konuya gireceğim. Sadece Almanya'da geçen yıl 1075 İslam'a nefret suçu işlendi. Antisemitist saldırıların da artış gösterdiğini görüyoruz. Yine Almanya'da 1705 antisemitik suç işlendi. Bunun sebebi, Avrupa'da yükselen aşırı sağ etkisidir. Bizim kitabımızla uğraşmak yerine aşırı sağın yükselişini kontrol etmeliler."

SORU-CEVAP

"BU BOT HESAPLAR ÜZERİNDEN YAPILAN SALDIRILAR SONUÇ VERMEYECEK"

Milletimiz tamam derse çekiliriz açıklaması - "Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Buna bigane kalmak mümkün değil. Sosyal medya ile bir takım çalışmalara girmek beyhude çabadır. Biz bu tarz şeyleri çok yaşadık, tecrübe ettik. Buna asıl karar verecek olan sandığa gidecek milletimizdir. Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar sonuç vermeyecektir. Biz sanal ile değil gerçekle uğraşalım. Biz milletimizin devam diyeceğine inanıyoruz. Asıl olan milletimizin vereceği karardır."

"EYLÜL'DE 25 BİN ÖĞRETMENİMİZ GÖREVE BAŞLAYACAK"

"25 bin öğretmenin atanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Eylül ayı itibarı ile 25 bin öğretmenimiz göreve başlayacak."

Trump'ın kararı - "Hemen yarın böyle bir görüşme kararı yok. Cumhurbaşkanımız bir kanala verdiği mülakatta da konuyu açtı. Bu kavgaların kazananı olmaz. Siz küresel dünyada bir adım atınca bunun sonuçlarının ne olacağını düşünmek zorundasınız. Eninde sonunda bu etki sizi de bir yerde vurur. ABD, bu karardan vazgeçer, geçmez bu onların kararı. Bu karar, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki piyasaları da etkiliyor. Bölgede yeterince gerilim var. Bütün bunları düşününce yenileri eklemenin devlet aklıyla düşününce bir mantığı yok."

"BİZİM BUNA KAYITSIZ KALMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yunanistan'daki FETÖ davaları - "Şimdi bu 8 teröristten 2'sinin ilticasının kabul edilmesi vahim durum. İadesini defalarca konuştuk. Teröristlerin elleri kollarını sallayarak gezmeleri de gözünüzün önünde duruyor. Bizim buna kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Bunlar TSK'nın 2 helikopterini çalarak gitti, bunu herkes biliyor. Bırakın iadelerini, serbest bırakılmaları hukuk açısından da skandaldır. Biz ikili ilişkiler ve hukuk içinde tüm çağrıları yaptık. Tam tersi olsaydı, biz bunları burada korusaydık. İlticasını kabul etseydik, tepkileri ne olurdu? Türkiye fazla tepki veriyor diyorlar. Söze gelince bir darbeyi desteklemiyoruz diyorlar, somut adıma gelince iltica talebinin kabul edildiği görülüyor. Diğer Avrupa'ya kaçan teröristlerle ilgili çağrımızı da yineliyoruz. Her türlü işlemi hayata geçireceğimizi söylüyoruz."

"MHP İLE ORTAK MİTİNG YAPILABİLİR"

"Böyle bir ihtimal var. Net bir takvim oluşturulmadı. MHP ile ortak bir miting de yapılabilir. Cumhur ittifakı için bir miting yapılabilir. BBP de buna katılabilir. Cumhur İttifakı'nın sokaklarda kabul edildiğini görüyorsunuz."

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Kaynak: haberinburada