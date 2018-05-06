ERDOĞAN, BAKAN ÖZHASEKİ'NİN KIZININ NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt hayatlarını birleştirdi.
ERDOĞAN, AKAR VE YILDIRIM, GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Çİftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.
GÜL, MAZERET BİLDİREREK DÜĞÜNE KATILMADI
Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitlerinin arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılmadı.
24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti.
Kaynak: haberinburada
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