Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin Kızının Nikah Şahidi Oldu
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Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

ERDOĞAN, BAKAN ÖZHASEKİ'NİN KIZININ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin Kızının Nikah Şahidi Oldu(9/10)5

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt hayatlarını birleştirdi.

ERDOĞAN, AKAR VE YILDIRIM, GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çİftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.

GÜL, MAZERET BİLDİREREK DÜĞÜNE KATILMADI

Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitlerinin arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılmadı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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