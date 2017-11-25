ERDOĞAN, BALIKESİR'DE 4 YAŞINDAKİ ADAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de kendisi ile aynı adı taşıyan ve kendisi gibi 26 Şubat tarihinde doğan 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.
ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI
Sabah saatlerinde geldiği Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği Danışma Meclisi toplantısında konuştu.Temasları sonrasında Erdoğan, Balıkesir Valiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binası çevresinde kendisini bekleyen vatandaşlar ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıttı.MİNİK ADAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Erdoğan, daha sonra belediye binası girişinde kendisi ile aynı ismi taşıyan ve kendisi gibi 26 Şubat günü dünyaya gelen 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Ablası 15 yaşındaki Emine Ebrar Erdoğan'ın çiçek takdim ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik çocuğu kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı tatil beldesi Altınoluk'ta yaşayan Aydın ile Ayşegül Erdoğan çiftinin 26 Şubat 2014 tarihinde doğan çocuklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları hayranlıktan dolayı Recep Tayyip ismini verdikleri öğrenildi. Minik Erdoğan ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye binasına geçerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni belediye başkanı Zekai Kafaoğlu ile bir araya geldi.
Kaynak: haberinburada
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