

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş, vefatının 20. yılında Ankara'daki kabri başında anılmıştı. Dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililer, Türkeş'in mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki muhtarlar toplantısını tamamladıktan sonra Külliyeden ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkeş'in kabrine sürpriz bir ziyaret yaptı.







kaynak:habertürk