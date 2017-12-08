Yunanistan ziyatereti kapsamında tamamladığı resmi temaslarının ardından Gümülcine'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

RESMİ TEMASLARININ ARDINDAN GÜMÜLCİNE'YE GEÇTİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki resmi temaslarını tamamlayan ve özel uçak "TUR" ile Dedeağaç Havaalanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanitidis tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra karayoluyla Gümülcine'ye geçti.

"REİS SANA CANIM FEDA" SLOGANLARI ATTILAR

Bugün Batı Trakya ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine ilçesinde sevgi seliyle karşılaştı. "Dik dur eğilme bu millet seninle","Reis sana canım feda" sloganları atanlar "Allah sizi başımızdan eksik etmesin Osmanlı torunu" dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR DA EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gümülcine'ye geldi.

İşte Erdoğan'ın coşkuyla karşılandığı anlardan kareler:

Kaynak: haberinburada