ERDOĞAN: BİRLİĞİMİZDEN RAHATSIZ OLANLARI GEZİ OLAYLARINDAN TANIRIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sınırötesi operasyonları eleştirenlerin daha önce Gezi olaylarını yapanlarla aynı kişiler olduğunu söyledi.
"BUNLAR KAFALARI KARIŞTIRMAK İÇİN ATMADIK TAKLA BIRAKMADI"
Erdoğan konuşmasına "Beyoğlu çıkışımızın başladığı yerdir" diye girdi.
Sınırötesi operasyon eleştirilerine Erdoğan, ' 'Türkiye'nin sınırötesinde ne işi var diyen her kişi aslında birliğimizden bütünlüğümüzden geleceğe güvenle bakmamızdan rahatsızlığını dışa vuruyor. Bunlar kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır" dedi.
"BİZ BUNLARI GEZİ'DEN TANIRIZ"
Erdoğan, "Biz bunları Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık olaylarından tanırız. Biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız" dedi.
Erdoğan kalabalığın tekbir sesleri arasında konuşuyor.
Kaynak: haberinburada
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