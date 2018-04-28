Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Biz seçime hazırız, muhalefet ise daha adayını bile belirleyemedi, birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil" dedi.

Erdoğan konuşmasından satır başları:

"BİZ HAZIRIZ ONLAR BİRBİRİNE GİRDİLER"

"Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Önümüzde yeni bir dönem var 24 Haziran. Bu seçimler Türkiye'nin kırılma noktasıdır. Bu sistemle ilgili tüm altyapımız hazır. Biz hazırız, ama muhalefet adayını hala belirleyemedi, birbirlerine girdiler. Öyle de olsa, böyle de olsa seçim takvimini ortaya koyduk. Manifestomuz hazır, inşallah İstanbul İl Kongremizde açıklayacağız. 6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir eyvallah.

"24 HAZİRAN SANDIKTA DEMOKRATİK TOKADIN VURULDUĞU GÜN OLACAK"

Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüyüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak."

"SADECE CUMHURBAŞKANLIĞINI DEĞİL, PARLAMENTOYU DA ALMAMIZ LAZIM"

Yeni sistemde 600'e çıkan vekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'de güç sahibi olmanı neredeyse imkansız hale geliyor. İstanbul yaklaşık 9.5 milyonluk seçmeni ile 24 Haziran'ın belirleyicisi olacak. İstanbul neder ise, Türkiye onu der. Şimdi yeni bir yoldayız. Yüzde 48,6 önemli bir başarı ancak AK Parti için hedef daha yüksektir. Ben bu oyların üzerine 1 - 1.5 milyon koyabileceğimize inanıyorum. Sizlerin çabası İstanbul ve Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir. Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Cumhur İttifakı olarak parlamentoyu almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim.

"BAY KEMAL, DİKİLİ AĞACIN VAR MI?"

Biz ağaç dikiyoruz, adam kalkıyor yürüyüş yapıyor. Nerede, Gezi'de. Bunlar ağaç söktü diyor, biz ağaç söker miyiz ya? Ey Bay Kemal, senin bu ülkede dikili ağacın var mı ya? Belediyelerin de dahil kaç ağacın var söyle. Çanakkale'deki kopukluğu da giderip, Asya ile Avrupa'yı birleştireceğiz. Bunu kim anlatacak, siz anlatacaksınız.

"YENİ DÖNEMDE KANAL İSTANBUL'UN İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Bu şehrin en büyük projesi Kanal İstanbul olacak. Bu bir dünya projesi. Bir Süveyş, Panama olabilir ama burada da Kanal İstanbul olacak. Bu projeyle dünyaya mesajımızı vereceğiz. İnşallah yeni dönemde inşasına başlayacağız"

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Kaynak: haberinburada