Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan ziyaretinin üçüncü durağı olan Senegal'in başkenti Dakar'da uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerle yaptığı sohbette gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yüksek faize çözüm bulması gerektiğini vurgulayıp, "Yüksek faiz ile yatırımı teşvik edemeyiz, istihdamı arttıramayız. Bakıyorsunuz bir banka 2,7 milyar kar ettiğinden söz ediyor. Halbuki kar dedikleri, faiz sayesinde yaptıkları sömürüden ibaret" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

VARLIK FONU'NUN BAŞKANI KİM OLACAK?

Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu'na kimin başkan olacağıyla ilgili soruya "Varlık Fonu şu anda vekaleten yürüyor. Bu vekaleti asalete çevirme yönünde başbakanımızın bir çalışması var. Kendileri bir çalışma yapıp Varlık Fonu'nun başına güçlü, inandığımız, piyasaların da hakikaten takdir edeceği bir ismi bulalım diye bir gayretin içindeler." cevabını verdi.

KREDİ FAİZ ORANLARININ YÜKSEKLİĞİ KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamlı dile getirdiği kredi faizlerinin yüksekliğiyle ilgili olarak 'Bankaları yönlendirici adım atılması söz konusu mu?' sorusuna ise, "Faiz meselesinde devlet bankaları ve danışmanlarımla bir çalışma yaptık. O çalışmanın ardından Sayın Başbakan da bir çalışma yaptı ve arkadaşlarımıza bir süre verdi. Onlar bir çalışma yapacaklar. Akabinde de benim başkanlığımda bu konuyu müzakare etmek üzere tekrar bir araya geleceğiz.

"FAİZ MESELESİNDE BAZI ARKADAŞLARIMIZLA UYUMLU SAYILMAYIZ"

Çünkü faiz meselesinde tabii bazı arkadaşımızla tam anlamıyla uyumlu da sayılmayız. Ama faiz konusuna çözüm de bulmamız lazım. Yüksek faiz uygulaması ile ülkemizde yatırımı teşvik edemeyiz, yatırımı teşvik edemediğimiz zaman da istihdamı artıramayız. En büyük sıkıntı burada geliyor.

"ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Bakıyorsunuz bir banka 2,7 milyar kar ettiklerinden söz ediyor. Öbürü şu kadar kar ettim diyor. Halbuki kar dedikleri, faiz sayesinde yaptıkları sömürüden ibaret. Hiç birisi, 'Biz yatırımcıyı teşvik edelim de sürümden kazanalım' derdinde değil. Bu ülkede yatırıma destekte elimizdeki bu imkanları onlarla paylaşmak suretiyle ülkenin kalkınmasına yardımcı olalım diye de bir dertleri yok. Bu finans sektörü böyle bir sektör. Onun için şu anda arkadaşlarımız bu çalışmalarını yapıyorlar, bu çalışmadan sonra kendileri ile bir araya tekrar geleceğiz ve kararımızı alacağız." cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada