ERDOĞAN, DAMADININ MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI MİLLİ İHA TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Makina'nın Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisini ziyaret etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tesisler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.
"ÜRETİM TESİSİMİZİ ZİYARET ETTİLER"Ziyarete ilişkin Baykar Makina'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisimizi teşrif ettiler" ifadeleri kullanıldı.
İşte Erdoğan'ın ziyaretinden bazı kareler:
Kaynak: haberinburada
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