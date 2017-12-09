ERDOĞAN DAVET ETTİ, PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR! MASADA KUDÜS VAR
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak pazartesi günü Türkiye'ye gelecek. İki lider Kudüs ve Suriye konularını görüşecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 11 Aralık 2017 tarihinde Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Ziyarette Kudüs konusundaki son gelişmeler ele alınacak.
KUDÜS VE SURİYE'Yİ KONUŞACAKLAR
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak, 11 Aralık 2017 tarihinde Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
KUDÜS ZİRVESİ ÖNCESİ ZİYARET KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Öte yandan 13 Aralık'ta Kudüs kriziyle ilgili İstanbul'da toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesi Putin'in ziyareti kritik önem taşıyor.
ENERJİ PROJELERİNİ GÖRÜŞECEKLER
Kremlin'den yapılan açıklamada ise, 11 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde, Putin'in, Erdoğan'la enerji alanındakiler başta olmak üzere ortak projeleri ve diğer ikili işbirliği alanlarını görüşeceği belirtildi.
Kremlin açıklamasına göre liderler ayrıca, Ortadoğu'daki durum ve Suriye krizi de dahil olmak üzere kilit uluslararası sorunları ele alacaklar.
BU YILKİ 7'NCİ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Bu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle 22 Kasım'da Soçi'de üçlü olarak gerçekleştirdikleri zirve de dahil olmak üzere Putin ve Erdoğan'ın bu yıl içerisinde yaptıkları 7. yüz yüze görüşme olacak.
Kaynak: haberinburada
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