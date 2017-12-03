Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da yaptığı konuşmada, "400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesinin yapımı bitiyor. İnşaatın bu kadar uzun sürmesine neden olanlardan da hesabı sorulacak" dedi.

Ak Parti Ağrı İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'ya iki müjde birden verdi. Erdoğan, "İbrahim Çeçen Üniversitesine tıp fakültesini de getireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu. Mart ayına kadar da hastanemizi bitireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

TIP FAKÜLTESİ VE HASTANE MÜJDESİ

"İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne tıp fakültesini de getireceğiz. Martta hastanemiz de bitiyor. Ağrı'ya hayırlı olsun. Şehrin her köşesine 4 binin üzerinde yeni derslik kazandırdık. 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi'nin yapımı da bitiyor. İnşaatının bu kadar uzun sürmesinde nedeni olanlardan da hesabı soracak, İnşallah hastanemizi açacağız. Belediyeyi kime verdiğiniz belli. 3.5 yıldır alanlar şu Ağrı'ya ne hizmet verdiler? Arka sokaklar şuralar buralar bir hizmet gördük mü? Seçtiğiniz belediye başkanı nerede? Emaneti kime veriyorsanız hesabı da ondan sormalısınız. Ama emaneti verdiğiniz kişi ortada yok. Mecburen kayyuma belediyeyi teslim ettik. Valimiz aynı zamanda kayyum olarak hizmeti sürdürüyor. Kalan 16 ayda da hizmet başarılı bir şekilde devam edecek. Sizlerden ricam 2019'un Mart'ına hep beraber iyi hazırlanmalıyız. 2019'un Kasım'ı bir reformdur."

"TEK MİLLET OLACAĞIZ"

"Biz tek millet olacağız. Bizde Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece ve sadece tek millet var. Tek bayrak var. Rengi şehidimizin kanı. Vatanımızı bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalışanlara da fırsat vermedik vermeyeceğiz. Tenrürek'ten tutun, Cudi'de, Gabar'a bütün teröristleri gömdük gömüyoruz ve gömeceğiz."

"TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIMIZ DESTEK VERECEK"

Havaalanımızı geçtiğimiz yıl, 235 bin kişi kullandı. Bu sayının milyonlara ulaştığı günleri de çok yakında göreceğiz. Bunun için turizmi de hareketlendireceğiz. Geçen yıl Ağrı'ya 29 bin turist gelmiş. Ağrı, şu güzelliği ile milyonlarca turiste ev sahipliği yapmalı. Ağrı belediye başkanı seçti ama belediye başkanı Ağrı'da durmadı ki. Müdahale ettik. Biz bu ülkeyi yol geçen hanına çeviremeyiz. Şimdi valimiz valilik görevinin yanında bir de burada belediye başkanlığı görevini sürdürüyor. Birileri bir şeyler söylüyor. Kim ne söylerse söylesin, bizim derdiğimiz altyapısı üstyapısı ile Ağrı'yı dönüştürmektir. Bizim derdimiz ile dertlenecek belediye başkanlarına, milletvekillerine, bakanlara ihtiyacımız var. Bunu böyle bilelim. Hayvancılık noktasında çok önemli teşvikler getirdik. Büyükbaşta 50 baş hayvan, altında veya biraz üstünde, besleyenlere 250 lira da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız destek verecek. Küçük baş için de 25'er lira destek.

Ağrı'ya doğalgaz ulaştırdık.. Eleşkirt, Taşlıçay ve Patnos'a da bu imkanı ulaştıracağız.

Kaynak: haberinburada