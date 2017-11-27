ATO Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün döviz 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı diye karalar bağlayanlar, ancak 15 yıl öncesinin Türkiyesi'ni bilmeyenler olabilir. Şimdi konuşuyorlar, 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı dönemi niye konuşmuyorsunuz?Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu günlerden biz buralara geldik" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"EKONOMİNİN GELİŞMESİNDE DEVLET POLİTİKALARI ÖNEMLİ"

Ekonominin güçlenmesinde devlet politikaları çok önemli.Güçlü ekonomi güçlü devlet demektir. Ekonomisi güçlü olmayan bir devletin diğer hizmetleri de milleti mutlu edemez, güçlü ordu kuramaz. Amerika'dan Afrika'ya Asya'ya kadar pek çok kıta sömürgeci devletlerin pençesindeydi. İnsan kaynaklarıyla sömürülen ve katledilen bu kıtaların asli sahipleri hala toparlanabilmiş değil. Görüştüm devlet adamları gelirlerdi ve neyimiz var alıp götürürlerdi. Bugün de hala bu anlayış devam ediyor. Zulüm devam ediyor. Bu bedeli ödeyen kıta Afrika'dır.

"ECDADIMIZ AYASOFYA'YI YIKMAYI AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇİRMEDİ"

Bizim medeniyetimizde fethedilen yer sömürülen yer değil, tüm imkanlarıyla ihya edilen yerdir. Biz hiç bir zaman sömürgeci olmadı.Batının sömürgeci anlayışına karşılık bir ihya eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ecdadımız Ayasofya'yı yıkmayı aklından bile geçirmemiştir. Bunun yanında asırlarca bu şehirlerde büyük yapılar inşa etmeye çalışmıştır. İstanbul'da Fener-Balat arasında Demir Kilisenin açılışını yapacağız.

"SİZİ BÖLMEK VE PARÇALAMAK İSTEYENLER OLABİLİR, BUNA SAKIN İZİN VERMEYİN"

Ankara tarihte olduğu gibi bugünde bu kültürün en önemli merkezi olmayı sürdürmektedir. Ticaret Odamızda bu kararlılığı görüyorum. Ticaret odamızın birliği ve beraberliğini çok önemsiyorum. Sizi bölmek ve parçalamak isteyenler olabilir, bu sakın izin vermeyin. Kardeşlerim, geçtiğimiz 15 yıl Rabbimin lütfu sayesinde ülkemizi baştan sona yatırımlarla donattığımız bir dönem oldu.

"DÖVİZ 3 KURUŞ ARTTI DİYE BAĞIRIYORLAR"

Türkiye'nin geçtiğimiz 15 yılı, milletimiz ile el ele vererek hizmetlerle donattığımız bir dönem oldu. Maalesef yakın geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz. Bugün döviz 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı diye karalar bağlayanlar, ancak 15 yıl öncesinin Türkiyesi'ni bilmeyenler olabilir. Şimdi konuşuyorlar, 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı dönemi niye konuşmuyorsunuz?Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu günlerden biz buralara geldik.

"15 YILDA NEREDEN NEREYE..."

Şimdi birkaç temel veri ile geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin nereden nereye geldiğini hatırlatmak istiyorum. 2003-2016 yılları arasında yüzde 5.7 büyüdü. Gelişmekte olan ülkeler arasında en başta yer alıyoruz.2016 yılında dahi yüzde 3.2 oranında büyüme elde ettik.Bu yıl ilk iki çeyrekte yüzde 5.2'yi yakaladık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte çok daha büyük oranlar bekliyoruz. 2017 büyümesinin yüzde 7 olması kimseyi şaşırtmayacaktır.

"TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ"

Gelişmekte olan ülkeler arasında en başta yer alıyoruz. Sanıyorum yıl bittiğinde yatırımlarda tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız.İnşallah az bir gayretle 1 trilyon dolara ulaşacak durumdayız. Bunu sizlerle beraber yaptık, devam edeceğiz. Milli gelire göre dünyanın 17'nci, satınalma parametresiyle dünyanın 13'ncü büyük ekonomisine sahibiz. Hedefimiz 10 büyük ekonomi arasına girmek. Bunun için mevcut durumumuzu ikiye katlamamız yeterli olacaktır.Geçtiğimiz 15 yılda neredeyse 3.5 kat büyümüş Türkiye'nin önümüzde 6-7 yılda 2 kat büyümesinin önünde hiçbir engel yoktur.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİMDİK AYAKTA"

Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırıyor. Dövizdeki suni şişkinliğin kısa süre sonra ortadan kalkacağına inanıyorum. Faizler... Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Mevduat hesaplarına girecek olanlar bilesiniz ki faiz yarışına girmeyeceklerdir. En güvenli olan yerler neresiyse vatandaş parasını oraya yatırır. Ayağımıza takılan onca çelmeye rağmen hala dimdik ayakta bir Türkiye ekonomisi vardır.

"ÇILGIN PROJELERLE YOLA DEVAM"

Bu milletin mayası sağlam olduğu gibi ihanet tohumları da bizde kök salamaz. Milletimiz kimin ne olduğunu bir bakışta anlar. İnşallah şimdi aynen o dev projelerle o çılgın projelerle yolumuza devam.İstanbul'da Kanal İstanbul bitme noktasına geldi artık ihale aşamasında. İnşallah Ankaramızda da benzer projelerle... Fuar alanı meselesini de inşallah bu dönemde bitireceğiz.

Kaynak: haberinburada