ERDOĞAN, DÜNYA ŞİRKETLERİNİN CEO'LARINA 15 TEMMUZ'U ANLATACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde 4 trilyon doları yöneten dünya şirketlerinin CEO'larıyla buluşacak. 350 dev şirkete "Türkiye güvenilir adres, yatırıma gelin" mesajı verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıldönümünde dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelecek. Erdoğan, Toplam 4 trilyon doları yöneten küresel şirketlerin CEO'larına, 15 Temmuz'dan bu yana yaşananları anlatıp, "Türkiye güvenilir adres, gelin yatırımlarınızı yapın" mesajı verecek.
350 DEV KATILIYOR
TOBB-YASED işbirliğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılacak "Uluslararası İş Dünyası Toplantısı"na 350 şirket temsilcisi katılacak. Listede, Bank of China, Bauhaus, Benetton, Chine Energy, Coca Cola, Facebook, General Electric, Google, Hewlett Packard, IBM, Koç, Mercedes, Motorola, Microsoft, Nike, Pepsi, Cisco, Socar, Siemens, Toyota, Tofaş, Vodafone gibi önde gelen firmaların temsilcileri yer alıyor.
YATIRIMLAR KOLAYLAŞTIRILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası yatırımcılarla istişare toplantısında Türkiye'nin darbe girişimine inat yatırımları kolaylaştırmak için yaşama geçirdiği tedbirler, vergi teşvikleri ve desteklerini anlatması bekleniyor. Özellikle yatırımların bölgelere göre teşvik ve desteklerdeki cazibeye dikkat çekeceği, sanayi ve teknoloji yatırımlarının uzun vadede şirketlere sağladığı kazançlara işaret edeceği öğrenildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain FETÖ darbe girişimine rağmen Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme sergilediğine dikkat çekecek. Bu kapsamda Türkiye'deki büyük yatırımları da anlatılacak. Darbe girişimine rağmen, kamu ve özel sektör yatırımlarının sekteye uğramadığı vurgulanacak.
3.5 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM
Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getiren referandum sonrası ekonomide başlayan bahar havası yatırımlarda da kendini hissettirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 3.5 milyar dolarlık yatırım müjdesi verirken, yılın 6 ayına 6 milyar dolarlık sıfırdangenişleme yatırımları, ortak girişimler, birleşme ve satın alma faaliyetleri damgasını vurdu. Son dört yılda 5 milyar dolarlık doğrudan yatırımın çekildiği enerji sektörü de yıla hızlı girdi. Toplam 1.3 milyar dolar bedelle ihalesi tamamlanan Konya Karapınar güneş enerjisi projesinin ardından rüzgâr enerjisi ihalesi için de çalışmalara başlandı.
Kaynak: haberinburada
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