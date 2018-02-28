Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrak ile Türk şirketler Rönesans ve Bayegan'ın Adana'da 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı yapacağını açıklayan Erdoğan, "Bu tesisle dışa bağımlılığı yüzde 25 azaltacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrak şirketi ile Türk şirketler Rönesans ve Bayegan arasında Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, "Tesisin faaliyete geçmesi ile cari açık noktasında da ciddi sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 azaltmış olacağız" dedi.

CARİ AÇIK AZALACAK

Türkiye'nin sahip olduğu imkân, birikim ve deneyimi dostları ile paylaşmaktan çekinmediğini söyleyen Erdoğan, "Bize bir adım yaklaşana bizim koşarak gittiğimizi dostlarımız çok iyi bilir. 200'e yakın iş adamımız ile geldik. Yatırımları geliştirmeliyiz. Bu bölgeyi siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak görüyoruz. En büyük ticaret ortağımız Cezayir'dir. 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyorum. Bunu hiç olmazsa 5 milyar dolara en kısa zamanda büyük fayda var. Kısa sürede ilk etapta 5, ardından 10 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.

"450 BİN TON KROM ÜRETİLECEK"

Bu hedef için önemli bir adım atıldığını da açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrak şirketi ile ülkemizin önde gelen firmalarından Rönesans ile Bayegan arasında Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldı. Yılda 450 bin ton poliproplen krom üretecek bu tesisin ham maddesi elbette Cezayir'den tedarik edilecek.

Tesisin faaliyete geçmesi ile cari açık noktasında da ciddi sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 azaltmış olacağız. Ülkelerin ticaret hacminde adeta doping etkisi yapacak."

YATIRIMA DAVET ETTİ

Türk şirketlerinin en çok istihdam sağlayan şirketler olduğunu kaydeden Erdoğan, "Tarım, gıda, turizm ve enerji alanlarında iş adamlarımız için önemli yatırım imkanları görünüyor. Cezayir devasa bir yüz ölçümüne sahip. Hakikaten çok önemli tarım, tarım endüstrisi yatırımları mümkün. Bu imkanların değerlendirilmesine davet ediyorum" dedi.

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya da Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkileri her alanda çok daha ileri taşımak istediklerini belirterek, "İlişkilerimizi normal, alışılagelmiş ekonomik düzeyden ayrıcalıklı bir düzeye getirmeliyiz" diye konuştu.

TARIMDAN TURİZME İŞBİRLİĞİ KARARLARI

Erdoğan, önceki akşam saatlerinde geldiği Cezayir'de Başbakan Ahmed Ouyahia'yı kabulünün ardından iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Diplomatik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Arasında işbirliği, tarım alanında işbirliği, kültürel mirasın korunması ve turizm alanlarında da anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Botaş ve Sonatrach arasında hidrokarbon alanında işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı.

Rönesans Holding ve Bayergan ile Sonatrach arasında hidrokarbon alanında işbirliği mutabakat zaptına da Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ile Sonatrach Genel Müdürü Kaddour imza attı. Setif-2 Üniversitesi'nde, "Türkoloji Projesi" için de mutabakata varıldı.

Kaynak: haberinburada