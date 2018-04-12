ERDOĞAN, EKONOMİDEKİ MANİPÜLASYONLARA SERT ÇIKTI: BİZİ DÖVİZ ÜZERİNDEN TERBİYE EDEMEZLER
Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizdeki yükselişle ilgili "Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Kurlardaki artışın, makul, mantıklı hiçbir izahı yoktur" dedi.
Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizdeki yükselişle ilgili "Ekonomide aktif rol oynayanlar, eğer Suriye'deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın işin kitabına uygun hiç bir izahı yoktur" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından önemli noktalar şöyle:
"FİNANSAL TERÖR ESTİREN BEDEL ÖDER"
Finans terörü estiren bedel öder. Cari açığın düşürülmesine yönelik çok ciddi bir adım attık. Suriye krizi üzerinden ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Bunun bedelini ödersiniz. Bunun işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur.
"KANAL İSTANBUL'UN İHALESİNİN YAPILMASI ŞART OLDU"
Ekonomi yüzde 7 olarak açıklandı, ihracat tüm zamanların rekorlarını kırdı. Turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretler var. Akkuyu'da nükleer santralin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettik. Savunma sanayisinde her gün iyi haberler alıyoruz. Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması şart haline geldi. Boğaz'daki son kaza bunu çok açık gösterdi. Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi Döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Biz yolumuza bakıyoruz.
Kaynak: haberinburada
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