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erdoğan: enerjide çok önemli bir adım atıldı

ERDOĞAN: ENERJİDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında 'enerji' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:18
Puan Ver : Erdoğan: Enerjide Çok Önemli Bir Adım Atıldı(7/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında 'enerji' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, "Bakın enerjide bugün çok önemli bir adım atıldı. 81 ilin tamamına doğalgaz ulaşmış oldu. Modern olmak bu işte. Bunlar çağdaş olmak, modern olmak nedir bunu bilmiyorlar. Lafla değil icraatla oluyor bu. " dedi.



 



kaynak:sabah








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