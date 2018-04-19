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ERDOĞAN ERKEN SEÇİM KARARINI NE ZAMAN ALDI? İŞTE YANITI


Erdoğan erken seçim kararını ne zaman aldı? İşte yanıtı
Tarih : 19 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Erdoğan Erken Seçim Kararını Ne Zaman Aldı? İşte Yanıtı(6/10)2

26 Ağustos'ta erken seçim çağrısında bulunan MHP Lideri Bahçeli'yle dün bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saatlik görüşmenin ardından 24 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi konusundaki kararını gece yarısı verdiği öğrenildi.

26 AĞUSTOS'UN GEÇ BİR TARİH OLACAĞI VURGULANDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos teklifinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) ve Bakanlar Kurulu'nu toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, yaptığı toplantılarda teklifi değerlendirdi. Erdoğan'ın hukukçu kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerde, erken seçimin telaffuz edildikten sonra bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği, 26 Ağustos'un geç bir tarih olacağı vurgulandı.

24 HAZİRAN KARARI GECE YARISI ALINDI

YSK'nın seçime hazırlanmak için en az 40-45 güne ihtiyaç olduğu ifade edildi, Ramazan da dikkate alındığında en uygun tarih olarak 24 Haziran öne çıktı. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre karar, gece yarısı alındı.

BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞIYLA İLGİLİ İKİ GÖRÜŞ VAR

Öte yandan Bahçeli'nin erken seçim çıkışına ilişkin Ankara kulislerinde iki görüş öne çıkıyor. İlki, MHP Lideri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile daha önce görüştüğü ve alınan karar doğrultusunda erken seçim çıkışı yaptığı yönünde. Dayanak olarak Bahçeli ile Yıldırım'ın TBMM'de 3 Nisan'da baş başa yaptığı görüşme gösteriliyor. İkinci görüş ise MHP Lideri'nin AK Parti ile konuşmadan bu kararı aldığı yönünde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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