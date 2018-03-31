ERDOĞAN, EŞİYLE BİRLİKTE TARİHİ KÖFTECİDE YEMEK YEDİ
Yeditepe Bienali'nin açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşiyle birlikte Sultanahmet'teki tarihi köfteciye gidip yemek yedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeditepe Bienali'nin açılışının ardından Sultanahmet'teki tarihi köftecide yemek yedi. Köftecinin önünde bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
TARİHİ KÖFTECİYE GİRDİ
Ayasofya'da Yeditepe Bienali'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından Sultanahmet'te bulunan tarihi köfteciye girdi.
EŞİ DE EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet eşlik ederken, çevrede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü
VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ
Yaklaşık 45 dakika içeride kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından köfteciden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köfteciden çıktığı sırada kendisini bekleyen vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tezahüratlarla karşılayan vatandaşları selamladıktan sonra Sultanahmet'ten ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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