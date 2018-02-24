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ERDOĞAN 'EVDE AĞLAŞTIK' DEMİŞTİ! İŞTE BAHSETTİĞİ O FOTOĞRAF


Erdoğan 'Evde ağlaştık' demişti! İşte bahsettiği o fotoğraf
Tarih : 24 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Erdoğan 'evde Ağlaştık' Demişti! İşte Bahsettiği O Fotoğraf(7/10)3

Cumhurbaşkanı Edoğan dün Afrin'de Cuma namazını cephede kılan Mehmetçik'leri hatırlatarak, "Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir." ifadelerini kullandı.

"MARAŞ'IN VERDİĞİ DESTEĞİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Partisinin Kahramanmaraş 6. İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş, 16 Nisan'da destan yazdınız. Bu Maraş'ın son yıllardaki seçimlerde ortaya koyduğu en iyi neticeydi. " dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasına şöyle devam etti:

Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar.

TÜRKİYE'Yİ KORKUTABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR

Teröristin yanında poz verenler Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu. Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir.

Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.

İşte Erdoğan'ın bahsettiği fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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