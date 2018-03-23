Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Fransa'da yaşanan rehin alma eylemleriyle ilgili taziyelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN, FRANSA'DA YAŞANANLARLA İLGİLİ TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşmede, Varna'da yapılacak Türkiye-AB Zirvesi'de gündeme geldi. Ayrıca Erdoğan Fransa'da yaşanan rehin alma eylemleriyle ilgili Macron'a taziyelerde bulundu.

Kaynak: haberinburada