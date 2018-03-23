ERDOĞAN, FRANSA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ! İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Fransa'da yaşanan rehin alma eylemleriyle ilgili taziyelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
ERDOĞAN, FRANSA'DA YAŞANANLARLA İLGİLİ TAZİYELERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşmede, Varna'da yapılacak Türkiye-AB Zirvesi'de gündeme geldi. Ayrıca Erdoğan Fransa'da yaşanan rehin alma eylemleriyle ilgili Macron'a taziyelerde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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